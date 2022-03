Ministro: Hay que tomar un par de semanas de flexibilidad hasta que los estudiantes retomen el ritmo

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó en Cooperativa el sentido de la medida de flexibilizar la jornada completa, anunciada hoy y cuya aplicación podrá definir de cada comunidad escolar, pero aclaró que el "horizonte" sigue siendo la presencialidad como regla general de las clases.

En Lo Que Queda del Día, comenzó apuntando que "lo que hemos visto estos días, a propósito de la explosión de situaciones de violencia, lo entendemos como una especie de época post traumática, porque lo hemos revisado con expertos en salud mental y psiquiatría", y ante mantener a los estudiantes, "después de dos años (de clases telemáticas), durante ocho horas con la mascarilla y bajos niveles de concentración, pensamos que es muy pertinente flexibilizar la extensión de la jornada".

Asimismo, "creemos hoy que muchos establecimientos no tienen las condiciones adecuadas", por ejempo, "para el proceso de alimentación, que es cuando los niños se sacan la mascarilla".

"Dada esa situación, es importante que tomemos un par de semanas hasta que los estudiantes retomen, de manera gradual, el ritmo para mantenerse ocho horas dentro de una sala de clases, con el ritmo de aprendizaje que se tenía", puntualizó Ávila.

[📻] Ministro de Educación: Creemos que es importante que tomemos un par de semanas hasta que los estudiantes retomen, de manera gradual, el ritmo de mantenerse ocho horas dentro de una sala de clases #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 21, 2022

La medida "no cuestiona la presencialidad (...) que es el horizonte (...), sino que incorporamos flexibilidad para que las comunidades tomen decisiones".

"El horizonte es volver a las ocho horas de clases", agregó, aclarando, de todos modos, que "no implica que no hagamos un análisis de la jornada escolar completa y su sentido original de hace 20 años".

El ministro, que recordó haber sido director de colegio, apuntó a que la flexibilización sea discutida por los colegios en su Consejo Escolar, instancia que "tiene la obligación de sesionar al menos antes del último día hábil de marzo (...) y es razonable que el Consejo tome este tema, porque tiene representantes de estudiantes, profesores, asistentes de la educación y el sostenedor".

Por otra parte, afirmó que "el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio", no obstante que "la ministra (de Salud, Begoña) Yarza ayer señaló que había que abrirse quizás a estudiar qué sucede al aire libre o cuando los estudiantes realizan actividad física".

EXPLOSIÓN DE VIOLENCIA COMO FENÓMENO "POST TRAUMÁTICO"

Consultado sobre la "explosión" de hechos de violencia ocurridos las últimas semanas en las aulas o protagonizados por estudiantes, que incluso han involucrado armas, el titular del Mineduc planteó que "es natural" en las circunstancias actuales y sostuvo que "está determinado por informes nacionales e internacionales el aumento de la ansiedad, la depresión, la falta de motivación, que se manifiestan probablemente en actitudes violentas".

"Es absolutamente una consecuencia de la pandemia (...) Estamos viviendo una situación postraumática", subrayó.

Respecto a cómo afrontarlo, "la respuesta siempre tiene que ser desde un enfoque educativo (...) y de carácter comunitaria (...), siempre vamos a apostar por aspectos formativos; no significa que no haya sanciones, pero no resolvemos nada con la expulsión, porque se está empujando al estudiante a la calle", sentenció.