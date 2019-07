Oficialismo evalúa indicaciones a proyecto en trámite para reemplazar Admisión Justa

Parlamentarios de Chile Vamos evalúan plantear que modificaciones referentes al mérito de los alumnos sean parte del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar, iniciativa que actualmente se encuentra el Senado.

Esta es una de las opciones del oficialismo después de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, descartara reponer Admisión Justa en la Cámara Alta en el futuro cercano luego de que fuera rechazado por los diputados este martes.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que entre las posibilidades están "una indicación parlamentaria en el proyecto que hoy día está presentado en el Senado que vaya en la misma lógica, o nosotros mismos también en la Cámara de Diputados podríamos también presentar una indicación parlamentaria en otro proyecto que venga garante o presentar un proyecto también similar".

Sin embargo, aseguró que una iniciativa parecida a Admisión Justa no vendría "de la misma idea matriz, obviamente, porque es lo que ya está rechazado, pero sí que incorpore otros factores que tomen en cuenta el mérito académico".

Desde la oposición, la diputada Cristina Girardi (PPD), estimó que alguna de estas opciones se podrían tomar en medio de las próximas elecciones municipales.

"Se va a ir evaluando en función de cuál es el piso para ver si lo presenta de nuevo o no. Yo creo que el decir hoy día que no lo va a hacer en un año más, bueno, yo no les creo. A lo mejor no en un año más, o a lo mejor a través del otro proyecto, o a lo mejor ad portas de un proceso electoral", reflexionó.

Cabe recordar que el Sistema de Admisión Escolar entrará en vigencia desde agosto próximo incluyendo a la Región Metropolitana, aunque hay 21 establecimientos de alta exigencia que obtuvieron permiso del Mineduc para seguir seleccionando por notas y pruebas hasta el 2020.