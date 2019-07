Ministra de Educación descarta reponer Admisión Justa en el Senado

Dos días después de que la Cámara de Diputados rechazara el polémico proyecto de Admisión Justa, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, descartó insistir con la iniciativa en el Senado.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado aseguró que durante el debate se evidenció "una diferencia de fondo con la oposición, una diferencia ética, de principios, y eso no se soluciona por vía de estrategias legislativas, o cambiando de sala el proyecto".

"La mayoría de la oposición piensa que el mérito en las familias de clase media o vulnerables no existe o no tiene que ser reconocido, o que estos liceos de alta exigencia académica no hay que cuidarlos, y nosotros creemos que han sido fundamentales como escaleras muy importantes de meritocracia en esos sectores. Mientras eso exista, obviamente va a permanecer este rechazo", explicó.

