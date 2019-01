Sin esperar la ley, Lavín lanza su propio "plan Machuca"

Sin esperar a que se resuelva en el Congreso la discusión en torno a las dos "leyes Machuca" -la de Evópoli y la de la oposición-, el alcalde UDI Joaquín Lavín presentó su propio plan de inclusión de estudiantes de menores recursos en colegios particulares pagados.

El jefe comunal explicó a La Segunda que su iniciativa -denominada "Machuca municipal"- pretende estrenarse en marzo y busca que alumnos de colegios municipales de Las Condes puedan ingresar a los establecimientos de élite de la misma comuna.

"A 50 años de la experiencia Machuca, la necesidad de integración social sigue vigente", señaló al vespertino Lavín, que dijo haber enviando cartas a los directores de los 50 colegios particulares de la comuna pidiendo que abran vacantes para alumnos provenientes de seis establecimientos municipales.

"¿Y cómo le ha ido en los colegios con los que ha conversado? Sobre eso guarda silencio, pero cree que hay espacio para lograr su meta", refirió La Segunda, al resaltar que éste es un sistema de inclusión voluntario.

"Estamos pidiendo las vacantes que los colegios puedan; ojalá para (recibir a) los niños lo más chicos posibles; prebásica, ojalá, porque mientras más chico un alumno comience esta experiencia, mejor", explicó Lavín.

Financiamiento tripartito

La idea es poner el plan en marcha en marzo próximo, pero crecer a futuro: "Me interesa que esto sea un proyecto de largo plazo. (...) Queremos que los colegios se abran a esta experiencia y que alumnos quieran participar", dijo el ex candidato presidencial, que planteó "una especie de alianza" entre el colegio, las familias y el municipio para poder costear la idea.

"Obviamente el aporte municipal no alcanza a cubrir toda la matrícula. Por eso pedimos que el colegio haga un esfuerzo y también la propia familia del alumno, (aunque) la idea es que el esfuerzo principal se haga entre el colegio y el municipio", apuntó.

"Plan integral de apoyo"

Lavín señaló además que su proyecto Machuca contempla un acompañamiento especial a los niños beneficiados, para ayudarlos a soportar la mayor exigencia académica de los colegios de excelencia.

"Vamos a hacer un esfuerzo para que ese alumno se ponga a tono. O sea, que tenga reforzamiento de asignaturas, nivelaciones pedagógicas, todo para que esté de igual a igual con los alumnos de ese colegio", contó.

"Es un proceso que tiene que ser acompañado, no un alumno que es dejado a su suerte. He leído las entrevistas a los alumnos que hicieron este proceso (en los años 70's), y si bien todos reconocen que les abrió oportunidades en la vida que antes no tenían, también reconocen que algunos lo pasaron mal, que fue difícil. Todos esos aspectos los queremos cubrir con un acompañamiento. Es parte de un plan integral", remató Lavín, quien es señalado como el político mejor evaluado de Chile, según las encuestas.

