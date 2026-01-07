Error de liceo del Maule provocó que alumnos no puedan postular a la universidad

Más de un centenar de estudiantes del Liceo San Clemente Entre Ríos, ubicado en la comuna de San Clemente, Región del Maule, no pudieron postular oportunamente a la educación superior luego de que el establecimiento no enviara sus notas dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Según publicó The Clinic, la situación quedó al descubierto esta semana, cuando los alumnos revisaron sus resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y constataron que no estaban disponibles sus puntajes NEM, ni ranking, ambos requisitos indispensables para postular a la universidad.

Desde el Ministerio de Educación informaron que se encuentran trabajando para dar una solución a los estudiantes afectados. En ese contexto, la Seremi de Educación del Maule señaló que "es tarea de cada establecimiento educacional cargar oportunamente las notas de sus estudiantes en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación". Asimismo, indicaron que el problema "pudo resolverse resguardando los derechos de las y los estudiantes gracias a una coordinación entre el municipio, la Seremi de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior".

Según lo comunicado, este miércoles 7 de enero las notas ya se encontraban registradas y listas para ser entregadas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

Sin embargo, entre los estudiantes existe la preocupación ante el inminente cierre del proceso de postulación, fijado para este jueves 8 a las 13:00 horas.

María José, una de las alumnas afectadas, relató que el establecimiento incurrió en una "negligencia" al no enviar los antecedentes dentro del plazo correspondiente. Según explicó, ella y sus compañeros se dieron cuenta del problema al revisar sus resultados de la PAES.

La estudiante aseguró que, tras acudir al liceo, las autoridades del establecimiento reconocieron que no habían enviado la documentación a tiempo y les propusieron como alternativas postular a institutos, intentar la postulación universitaria aun sabiendo que serían rechazados, o postergar sus estudios para el próximo año.

Además, señaló que se les solicitó completar un formulario y esperar un plazo de 48 horas para recibir una respuesta, sin que existiera garantía de poder postular correctamente a la universidad."En resumen, el liceo dejó a una generación completa de cuartos medios sin poder postular a la universidad debido a su falta de compromiso y negligencia", cuestionó la alumna.