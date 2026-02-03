Expulsiones desde colegios públicos y subvencionados aumentaron 8 veces entre 2016 y 2024

Las expulsiones de estudiantes desde colegios públicos y particulares subvencionados aumentaron ocho veces entre 2016 y 2024, de acuerdo a datos dados a conocer por la Superintendencia de Educación.

De acuerdo a la repartición, uno de los datos más relevantes es que las expulsiones pasaron de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024, además de un aumento sostenido en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, pasando de 741 a 2.423.

La superintendenta Loreto Orellana detalló que "los estudiantes sancionados suelen arrastrar dificultades previas, como bajo rendimiento y ausentismo, por eso es importante que junto con la aplicación de Aula Segura se fortalezcan las estrategias de prevención y acompañamiento que permitan que estas medidas no se transformen solamente en un quiebre definitivo en sus trayectorias educativas".

"En esa línea, la Superintendencia ha impulsado la gestión colaborativa de conflictos, que es un plan que orienta, media y concilia para que las tensiones propias de una comunidad educativa se resuelvan de una manera constructiva", añadió.

En cuanto a las causales, la agresión física a estudiantes es la más frecuente, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se registra un aumento en hechos de mayor connotación, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los escenarios escolares.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, planteó que "nuestra percepción es que esto se ha multiplicado y que son cada vez situaciones más graves. Si bien es cierto la Superintendencia entrega información respecto de las sanciones que han existido, incluyendo la más drástica, que es la expulsión, no se puede pensar que el problema se va a resolver únicamente con esa parte de las sanciones".

"Las sanciones deben ocurrir cuando correspondan, nosotros hemos alertado mucho respecto al tema de la salud mental, que está en los establecimientos evidenciándose, y si esto no se aborda desde una manera más integral difícilmente se va a resolver únicamente con sanciones", añadió.