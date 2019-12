Gobierno investigará cobro a apoderados por anotaciones negativas de alumnos

Apoderados del colegio United College denunciaron que la institución les cobró 400 mil pesos por un "recargo indisciplinario" a los alumnos que tuvieron anotaciones negativas por mala conducta este año.

Si las mamás, papás o adulto a cargo no pagaban ese monto, eran amenazados de que no podrán matricularlos para el 2020. "Es indignante", es el resumen de los apoderados de este colegio particular de Providencia.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que "hemos pedido a la Superintendencia que investigue denuncia de apoderado de colegio particular United College en que le estarían cobrando por anotaciones negativas".

En conversación con Chilevisión, el director del colegio, Marco Méndez, dijo que era todo legal. "Esto es parte del reglamento interno del colegio, no es algo que se nos ocurrió ahora, ya lleva como cuatro, cinco años", dijo.

Méndez aseguró que "el colegio le hace descuentos significativos a los alumnos que tengan una conducta impecable, intachable. Aquellos alumnos que interrumpen las clases y el aprendizaje se les pone un recargo reembolsable. Si el alumno tiene una conducta apropiada el próximo año, se le hace devolución al alumno".

"Aquí no hay nada que el colegio haga que no esté publicada en la página (web). Hay un alumno que tiene 153 registros de inconductas. Todo lo que ocurre en la mañana, los apoderados pueden revisarlo en su teléfono", justificó Méndez.

EDUCACIÓN DE MERCADO SIN LÍMITES.

Cobros de $400.000 a apoderados por anotaciones negativas de sus hijos e hijas, en colegio privado United College de Providencia.



Que dice la @supereduc_cl ? O acaso la ministra @mcubillossigall avala también esto? @Contraloriacl pic.twitter.com/jjYZh8p9go — ApoderadasOrganizadas (@ApoderadosOrg) December 17, 2019

La ley es clara y hemos pedido a @supereduc_cl que investigue denuncia de apoderado de colegio particular United College en que le estarían cobrando por anotaciones negativas. Es el órgano creado por ley para fiscalizar y sancionar incumplimientos a la normativa educacional. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 17, 2019

