Joven trans recibió su título de publicista con su nombre social

La joven María Ignacia Valdés, de 25 años, se convirtió en la primera mujer trans en Chile en recibir un título profesional con su nombre social. Ella se tituló de publicista de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Un decreto de dicha casa de estudios permite a los alumnos solicitar el uso de su nombre social en sus registros, reconociendo que este es el nombre representativo de su identidad, incluso en el diploma.

"Siempre he sido María Ignacia. Un día me llamó el director de la Escuela de Comunicaciones y me dijo que tenía que firmar una cosa para que se respetara el nombre social (...) yo nunca tuve que hacer nada", detalló a El Mostrador.

"No tengo nada que agradecer a la universidad porque yo ahí pagué para estudiar", aclaró María Ignacia, mostrando sus convicciones. Si hubiera estudiado en otro lugar, dice que se habría hecho respetar igual.

"Va en como tú te plantes frente a las personas, desgraciadamente por como te ven, te tratan", dijo al medio electrónico. "En la vida en general no tengo que andar dando las gracias. Es lo que corresponde hacer y punto", agregó.

En Instagram, María Ignacia compartió su felicidad: "Todo esfuerzo tiene su recompensa. Logré titularme con distinción máxima, por mi desempeño académico. Más que feliz, gracias a mis papitos por darme la oportunidad de estudiar".