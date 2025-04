Mineduc: En Chile no hay problemas de oferta de matrículas escolares

En el marco de una nueva entrega de datos del sistema educacional, las autoridades recalcaron este viernes que en Chile no hay problemas de oferta de matrículas escolares.

Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), hasta ayer existían 379 casos de alumnos sin matrícula, concentrados mayoritariamente en Alto Hospicio y Antofagasta; mientras que en la Región Metropolitana las mayores afectaciones son en Colina y Lampa.

Para avanzar en soluciones, desde la cartera ya le ofrecieron una vacante a 335 de los afectados, pero advierten que no ha existido respuesta por parte de las familias.

En tanto, se dio cuenta que si bien ya finalizó el proceso de admisión regular en los colegios, el sistema "Anótate en la Lista" funciona todo el año para ayudar a los estudiantes que buscan ingresar a algún recinto educacional.

Cambios en el sistema de cupos

A propósito del reclamo de los apoderados sobre la falta de cupos en los establecimientos, se anunció un cambio en el sistema.

Antes, el alumno era aceptado en varios colegios, ocupando varios cupos y con la posibilidad de elegir en qué colegio matricularse. Ahora, se gana un solo cupo y los demás quedan vacantes para otros alumnos.

Luego de esto, el Mineduc indica que la postulación a los colegios ha disminuido e 20%.

En tanto, respecto a la situación de los estudiantes desvinculados o desertores del sistema educacional, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, afirmó que la cifra disminuyó de 1,66% a 1,57% en el último año.

"Donde más ha aumentado la desvinculación es en los grupos socioeconómicos altos. Hay un fenómeno distinto que es importante analizar. Hay ciertas hipótesis, por cierto, pero es distinto. También es una noticia positiva que las estrategias que tenemos en los grupos socioeconómicos más bajos están dando resultados", indicó la autoridad.

"De hecho, el año pasado la dependencia en que mejor pudimos retener a los niños y niñas fue en los Servicios Locales de Educación Pública", añadió.

La delicada situación por paro docente en Magallanes

Estos datos de matrícula se conocen en medio del paro docente que, en Magallanes, tiene a miles de estudiantes sin clases por todo un mes.

Desde el Mineduc reiteraron el ultimátum a los profesores que se mantienen movilizados: si se retoman las clases el lunes y se adhieren en el calendario de recuperación de clases, los docentes podrán recuperar el dinero descontado por los días no trabajados. De no retomarlas, los profesores no recibirán el pago de marzo.

Pese a que los manifestantes han acusado un chantaje por parte de la autoridad educativa, esto fue descartado por el ministro de la cartera, Nicolás Cataldo.

"No es un chantaje, es una realidad. La realidad es que los días no trabajados se agotan y, en ese marco, no es posible luego recuperar las clases de la manera que corresponde y, por lo tanto, estaríamos asumiendo nosotros la pérdida de aprendizaje del territorio. Eso es algo que no podemos aceptar", explicó el líder de Educación.

Asimismo, aseguró que se podría "argumentar a la inversa, que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver, porque no hay recursos".

Suspensión del director del SLEP de Magallanes

En tanto, el director del SLEP de Magallanes, Mario García, fue sido suspendido de sus labores en el cargo.

Según se detalló, hay un sumario y un proceso abierto para removerlo de su cargo por una presunta mala gestión. Se advierte que él prometió al profesorado un ajuste salarial que iba más allá de sus atribuciones.