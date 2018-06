Centro de Estudiantes condenó incidentes en el Liceo de Aplicación

El Centro de Estudiantes del Liceo de Aplicación se desmarcó y rechazó los incidentes que se registraron este lunes por la mañana tanto en las afueras como en el interior del establecimiento, atribuyéndolos a "un grupo de individuos" que actúa de forma sectaria y que se representan a sí mismos.

Mediante un comunicado, la directiva acusó que estos hechos son efectuados por "individuos organizados" por medio de manifestaciones "que no son consensuadas, ni mucho menos votadas".

"Es nuestra responsabilidad aclarar que estas manifestaciones no son de parte de nuestro actuar como estamento, puesto que no son consensuadas ni mucho menos votadas; estos individuos solo se representan a sí mismos, y, por ende, nos desmarcamos respecto a las responsabilidades que por obra de ellos puedan repercutir a la Directiva del Centro de Estudiantes", señala un comunicado del Centro de Estudiantes.

Además, condenaron "todo acto que conlleve al deterioro de los espacios de organización y convivencia dentro de la comunidad, repudiamos las acciones individualistas que atentan contra la integridad física de alumnos y funcionarios que al asistir a las clases se exponen al actuar desmedido de Fuerzas Especiales y la violencia efectuada por grupos minoritarios".

"Es por esto que hacemos público nuestro pensar. Nos parece insólito, desmedido y poco consecuente el atentar contra el funcionamiento de un liceo público que tiene de constante una gran cantidad de miembros de la comunidad que viven sumidos en la vulnerabilidad social y económica, y que se ven afectadas/os con la interrupción de las clases, la presencia de gases lacrimógenos, carro lanza aguas y el actuar policial en general", añade el comunicado.

"Lo único que emana de estas acciones, es entregar material a aquellos que justifican la violencia histórica contra los espacios organizativos secundarios, además del deterioro del Liceo, no como la institución que a muchos les molesta nombrar, si no como la comunidad histórica de este, que todos sabemos es un espacio propicio para el desarrollo personal y colectivo en lo que respecta a la conciencia social, que bien entendemos, en cualquier espacio no se da", concluye el texto.