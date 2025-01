Cataldo: Es mala idea hacer cambios estructurales cada vez que cambia el gobierno

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, estimó en Cooperativa que la posibilidad de que un eventual gobierno de oposición implemente contrarreformas en los programas ya instalados en esta área es una "muy mala idea".

"Creo que es una muy mala idea; no porque llegue otro gobierno, eso es parte de la democracia, sino que es una muy mala idea seguir sometiendo al sistema a cambios estructurales cada vez que cambia el color político del gobierno. Creo que es momento de estabilizar, de evaluar y con la evaluación y los datos, corregir", planteó en Lo que Queda del Día.

En ese sentido, destacó que desde la Administración Boric "estamos legislando un ajuste a la Ley de Nueva Educación Pública, para mejorar los procesos de los Servicios Locales (SLEP), y creo que eso se ha avanzado mucho. De hecho, no hemos tenido dificultades con los nuevos SLEP que se han implementado en estos años, y hemos ido controlando la situación en otros, (pero) todavía nos falta mucho que avanzar en aquellos que estaban más deteriorados".

Dicho esto, reconoció que dentro del Sistema de Admisión Escolar (SAE) -uno de los más cuestionados por la oposición- "hay que corregir muchos aspectos también, pero no podemos decir que es el problema, cuando está situado en otros lugares".

"La convivencia escolar es clave, y la falta de oferta educativa en algunos territorios donde hay más demanda que oferta, producto de la falta de planificación, del cierre de establecimientos educacionales a lo largo de muchos años, y la crisis migratoria que presiona mucho a algunos territorios son el problema. Entonces, no matemos al mensajero", profundizó.

Cataldo insistió en que "el SAE sólo nos está dando el síntoma de un problema que es mucho mayor, y que tenemos que enfrentar con seriedad, con decisión, pero sin equivocarnos en el diagnóstico. El virus no se trata con antibióticos, sino que con antivirales".

Por lo anterior, relevó que "estamos trabajando con una comisión de expertos bien transversal, que esperamos que nos entregue recomendaciones de aquí a fin de mes para poder trabajar de cara a la presentación de un proyecto de ley en abril" para modificar el SAE.

Reparación de la deuda histórica "cerrará una herida"

Por otro lado, el secretario de Estado calificó como "un momento histórico" la aprobación del proyecto de reparación de la "deuda histórica" en la Comisión de Hacienda del Senado, "y lo digo con la tranquilidad y la certeza de que esto va a ser un momento de reparación, de cierre de herida".

"(El monto consensuado) no es todo lo que se adeuda, no es todo lo que podrían haber obtenido, pero es un paso súper importante. Lo digo porque son 43 años que los profesores y profesoras han estado esperando una reparación, un reconocimiento; incluso muchos nos decían que 'esto no se trata de cuánta plata nos van a pasar', aunque sin duda la plata es importante. Se trata de que esto se ha negado durante tres décadas de gobiernos democráticos", subrayó.

En cuanto a la relevancia de este avance, sostuvo que el que "un proyecto que tiene que ver esencialmente con recursos pase por Hacienda siempre es súper importante, pero también lo es por el tono de la conversación, por el reconocimiento que se hizo de que esto es algo que se debe subsanar rápido, y la transversalidad que hemos visto a lo largo de toda la tramitación".