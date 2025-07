Cataldo espera que controversia de subsecretario no afecte al proyecto que pone fin al CAE

El ministro de Educación Nicolás Cataldo abordó este miércoles la controversia protagonizada por la diputada Mónica Arce (bancada DC) y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien fue acusado de hostigamiento por la parlamentaria.

La diputada Arce acusó de hostigamiento, presiones e incluso de amenazas al subsecretario Orellana para aprobar un proyecto sobre los requisitos para ingresar a carreras de Pedagogía en la Comisión de Educación de la Cámara.

Orellana ofreció disculpas públicas esta semana, mientras que la parlamentaria planteó que utilizará la Ley Karin contra el subsecretario.

En ese contexto, Cataldo intentó poner paños fríos a la situación y apuntó que "creo que hay que revisar las dinámicas generales, no solamente el caso particular que se está discutiendo hoy día. Yo espero que estas cosas se puedan resolver, el subsecretario pidió disculpas, me parece que eso es lo correcto. El subsecretario es consciente de que cometió un error".

"Nosotros conversamos además con la Democracia Cristiana, yo tuve una conversación en particular con el presidente Alberto Undurraga, con quienes aclaramos todos los temas, él dio por superado el impasse", afirmó.

En ese sentido, el ministro de Educación espera que la situación no afecte la votación a otros proyectos como el que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

"Yo espero que esto no siga escalando. Creo que una cosa es cometer un error y reconocerlo, otra cosa es que se ponga en riesgo una discusión estratégica que el país requiere dar. Son desproporcionadas las conclusiones que puedan llevarnos a ese tipo de situación", enfatizó.