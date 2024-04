Director de Educación y reforma a SLEP: Antecedentes indicaban que era bueno hacer mejoras

El director subrogante Educación Pública, Rodrigo Egaña, se refirió al anuncio que realizó el Ministerio de Educación sobre la presentación de un proyecto de ley en el Senado que busca reformar el sistema de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y sostuvo que existía una acumulación bien importante de antecedentes "que indicaban que era bueno hacer algunas mejoras".

En conversación con Cooperativa, Egaña explicó que "cuando asumió (el ministro) Cataldo, se retomó la mirada más completa de los distintos aspectos que aparecían necesarios de revisar, tanto en conclusiones de la comisión de evaluación, después una serie de estudios académicos que se han hecho sobre la implementación que han detectado problemas, aspectos que pueden mejorarse".

En esa línea, el funcionario agregó que "había posturas de organizaciones gremiales, asistentes, educadoras de párvulo, jardines, (otros) elementos que estuvieron consignados en protocolos del año pasado en la Ley de Presupuestos (e) informes de la Contraloría (General de la República) que detectaban falencias. Entonces había ya una acumulación bien importante de antecedentes que indicaban que era bueno hacer algunas mejoras".

"Yo creo que (el proyecto) apunta, por un lado, a perfeccionar el traspaso, acordémonos que estamos solo con 15 servicios que han sido traspasados al Servicio Educacional, nos quedan, por lo tanto, 55 para los próximos seis años. Entonces, lo que hemos aprendido es útil y necesario para aplicarlo en proceso en que estamos en este momento de preparación de nuevos traspasos", complementó.

SANCIONES A ALCALDES QUE NO CUMPLAN CON SU "OBLIGACIÓN"

Sobre las multas que contempla la iniciativa para los jefes municipales, el director (s) de la Educación Pública precisó que "en el tema de las obligaciones que tienen los alcaldes, ellos tienen que hacer un trabajo muy importante que es nominar representantes para el Comité Directivo, que es una instancia de participación. Ese Comité Directivo tiene una tarea que es definir el perfil del director ejecutivo del servicio, y si no se define el perfil, no se puede iniciar el proceso de selección por alta dirección pública de ese cargo".

"Lo que nos pasó en Licancabur, por ejemplo, que fue uno de los dos servicios que se atrasó en el traspaso, que no fue traspasado en enero, sino que se atrasó en un año, fue que los alcaldes no nominaron sus representantes en el Comité Directivo, el comité no se pudo instalar por meses y eso atrasó todo el sistema. Los alcaldes tienen esa obligación, (pero) no tienen una sanción por no hacerlo".

"Entonces hay aspectos de esa naturaleza que en el proyecto se van perfeccionando para poder decir 'mire, para poder asegurar que ciertas cosas se hagan bien, tenemos que poner obligaciones legales".

Respecto a la posibilidad de perder el cargo por parte de los alcaldes que no cumplan con la mencionada obligación, Egaña aclaró que "es una cuestión extrema. Nosotros en este momento estamos trabajando en la preparación de 13 nuevos servicios locales que se traspasarían en enero de 2025, y la colaboración con los alcaldes está siendo muy buena".

"El tema es que como hay un traspaso de bienes e inmuebles, o sea de edificaciones y de todos los equipamientos, pero además hay traspaso de personas, si es que las autoridades municipales no colaboran efectivamente, los traspasos se van a hacer de mala manera", concluyó.