ONU destacó iniciativa chilena que enseña sobre el desarrollo sostenible

La Organización de Naciones Unidos (ONU) premió a una iniciativa chilena por su aporte desde la educación al avance mundial del desarrollo sostenible.

La startup chilena Swarmob es una de las 10 iniciativas ganadoras de la convocatoria "Innovaciones Catalizadas por Covid-19 para el Impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2021" en el 6° Foro de Ciencia Tecnología e Innovación.

Esta plataforma se dedica a la gestión de aprendizaje, y ayuda a las escuelas públicas y privadas a transformar la enseñanza del currículum desde un enfoque activo, mediante la creación de proyectos de colaboración que impactan sobre la sostenibilidad social y medioambiental de su entorno.

"Si bien la pandemia contribuyó a acelerar la digitalización de la enseñanza, en muchos casos agudizó la necesidad de un enfoque pedagógico situado, significativo y motivante. Hoy tenemos la gran oportunidad de avanzar hacia un cambio de paradigma; la pandemia va a terminar y debemos preparar a las nuevas generaciones con habilidades sociales y tecnológicas para enfrentar de manera colectiva este y otros desafíos", explicó el cofundador de Swarmob, Felipe Prado.

Esto "nos permitirá generar alianzas para expandir nuestro propósito a nuevos territorios", agregó.

Debido a esto, Swarmob es la única iniciativa ganadora latinoamericana de este evento, organizado con el fin de promover el desarrollo, transferencia y diseminación de tecnologías escalables de alto impacto que dan solución a los desafíos generados por el Covid-19 y al logro de los ODS.

El foro se realizará los días 4 y 5 de mayo de forma virtual y la iniciativa chilena expondrá su experiencia de innovación.

