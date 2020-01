Demre no descarta que rendición de la PSU se reanude este fin de semana

La directora del Demre, María Leonor Varas, planteó la posibilidad de reanudar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) este fin de semana en el caso de los estudiantes que no terminaron de rendirla, por el cierre de 67 locales a nivel nacional.

En entrevista con Lo que Queda del Día, reiteró que cerca del 10 por ciento de los inscritos no pudo rendirla, y confirmó que los facsímiles de reemplazo para ellos serán distintos de los actuales, "pero equivalentes".

Asimismo, no descartó que la prueba continúe esta misma semana en otras locaciones -porque las sedes cerradas ya no tendrán establecimientos de reemplazo-, de forma que no se retrase la entrega de los resultados.

"Tenemos que preocuparnos de eso ahora que tengamos más claro los números y los lugares", puntualizó la académica.

Si bien no está definida la fecha de entrega de ellos mientras no se aclare la reanudación del examen, confirmó que se revelarán junto a los de las pruebas rendidas hoy, ya que no pueden analizarse por separado.

"Esa es la equivalencia que tenemos que garantizar, y podría atrasarse la entrega de resultados, (pero) vamos a intentar que no se atrasen, porque igual podemos adelantar bastante trabajo", aseguró.

Precauciones por nuevas protestas

El Consejo de Rectores detallará cuándo y cómo pretende reanudar el proceso este jueves, pero la directora del departamento ya estimó algunas medidas para impedir eventuales manifestaciones en los establecimientos.

"Si hay una comunidad que es tan reactiva y que complicó tanto el ejercicio, lo más probable es que tengamos que tomar precauciones mucho mayores, y en algunos casos sacarlos de esa comuna, llevarlos a otra", estimó.

Además, la directiva señaló que en el caso de comunas enteras que suspendieron el proceso, podría ser más sencillo reanudarlo en términos logísticos.

"Es muy triste que comunas enteras quedaron sin poder rendir la prueba ahora, pero por otra parte eso favorece la logística, porque las pruebas nuevas igual tienen que ser tomadas de manera simultánea en los distintos lugares del país, entonces si están muy dispersos se complica, pero si están concentradas es más fácil", explicó Varas.