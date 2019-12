Intendente Guevara descartó resguardo de FFAA en sedes de la PSU

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, descartó este miércoles que las Fuerzas Armadas resguarden los colegios que serán sedes de la PSU, que se realizará entre el 6 y 7 de enero.

Guevara señaló en diálogo con Lo Que Queda del Día que "no corresponde, mientras mantengamos un estado normal y no de emergencia o de sitio, no corresponde que las Fuerzas Armadas se involucren en estos temas".

Además dio a conocer que no se ha confirmado que la policia uniformada cuide cada local que sea sede de estas pruebas, ya que "no siempre es la mejor forma", por lo que junto a generales de Carabineros y PDI se dieron como plazo hasta fin de año para "realizar un plan de seguridad".

"Efectivamente es un tema a nivel nacional, no solo en la región Metropolitana. Estamos evaluando alternativas de manera que ese acto tan masivo -cerca de 200 mil personas- ocurra con normalidad", aseguró Guevara.