Comenzó plazo para el derecho a retracto en la educación superior

Entre este martes 20 y el próximo jueves 29 de enero, los estudiantes que ingresan a primer año de educación superior pueden ejercer el derecho a retracto, beneficio que permite anular una matrícula realizada de forma anticipada para cambiarse a otra institución, una vez conocidos los resultados del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Este derecho está dirigido a quienes se matricularon tempranamente en una casa de estudios y luego deciden optar por otra alternativa. Y lo pueden ejercer el estudiante o quien, en su representación, ejerciera el pago.

Al hacer uso del retracto, la institución original está obligada a devolver toda la documentación y el monto pagado por concepto de matrícula. Dentro de un plazo máximo de 10 días corridos desde que el estudiante solicita el beneficio. En este proceso, la casa de estudios solo puede retener hasta un 1% del arancel anual de la carrera, exclusivamente por costos administrativos.

Además, durante el periodo habilitado para ejercer el retracto, las instituciones no pueden negociar los documentos entregados por los estudiantes. Esto implica que dichos antecedentes no pueden ser endosados, utilizados como garantía ni entregados en comisión.

Para ejercer este derecho, el estudiante debe presentar en la institución original el comprobante de la segunda matrícula, junto con una fotografía de su cédula de identidad vigente por ambos lados. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recomienda acompañar la solicitud con una carta en la que se manifieste el uso del beneficio, con el fin de dejar constancia de la fecha en que se realizó el trámite. Asimismo, se sugiere pedir que la institución firme o timbre una copia de ese documento.

En caso de que la casa de estudios no cumpla con la devolución del dinero o no confirme la anulación de la matrícula dentro del plazo legal, podría estar incurriendo en una infracción a la Ley del Consumidor. Ante esta situación, los estudiantes pueden ingresar un reclamo a través del Portal del Consumidor, acudir a las oficinas del SERNAC o utilizar la plataforma de reclamos de la Superintendencia de Educación Superior.

Durante 2025, ambos organismos acumularon 298 reclamos vinculados a este tipo de situaciones, lo que representa un aumento del 24% respecto de 2024, cuando se registraron 240 casos. La mayoría de las denuncias se relaciona con retrasos en la tramitación del retracto o con la negativa de las instituciones a devolver el dinero o la documentación correspondiente.