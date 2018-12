Estudiantes de U. del Pacífico: El panorama se ve bastante malo

El vocero de los estudiantes de la Universidad del Pacífico, Javier Iñiguez, lamentó en Cooperativa la situación actual de la institución, emplazando al Mineduc a dar respuestas y calificó como "bastante malo" el panorama para continuar sus estudios en marzo.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, Iñiguez aseveró que "concordamos con el Ministerio de Educación en que la respuesta es absolutamente insuficiente. Me parece que el informe entregado por la universidad, específicamente por Pablo Ortúzar, es netamente un documento en el cual él se exime de toda culpa, responsabilizando a los estudiantes, a los profesores".

Para el dirigente, Ortúzar tuvo "una administración nefasta, por la cual la universidad está hoy en la situación que está".

"Nos encontramos en absoluta desinformación, todavía no hay alguien que se haga cargo, que dé la cara, alguien con autoridad que diga efectivamente 'estamos trabajando para ustedes', ya sea el Ministerio o la ministra, el jefe de la Divesup o la misma universidad", lamentó.

Iñiguez añadió que "estamos en diciembre y el panorama se ve bastante malo para quienes queremos continuar nuestros estudios a partir de marzo".

"Necesitamos avanzar, ya no nos sirven soluciones parches, no puede ser que en los últimos dos años seamos la tercera universidad en esta situación. Por lo tanto, necesitamos soluciones concretas y también alguna seguridad de que esto no le va a pasar a otra institución en el futuro, no podemos seguir esperando a que quiebren más instituciones de educación", aseveró.