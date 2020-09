Grupo Laureate se va de Chile y sus instituciones tendrán sostenedor sin fines de lucro

Laureate International Universities anunció este viernes su decisión de traspasar el control de sus universidades y vender sus cinco instituciones de educación superior en Chile, que pasarán a tener como sostenedor a la Fundación Educación y Cultura.

Con la salida del grupo del país, esta entidad sin fines de lucro manejará a la Universidad Andrés Bello; la Universidad de Las Américas; la Universidad Viña del Mar; el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música y Danza. Cabe recordar que en los últimos años el grupo había sido cuestionado por estudiantes de sus distintas instituciones por controlarlas con fines de lucro.

El nuevo sostenedor está constituido por el ex Director de Presupuestos de la dictadura cívico-militar Jorge Selume Zaror, y el ex ministro de Educación también en ese periodo y ex presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán.

Además, el comunicado de Laureate precisa que el Instituto AIEP "fue adquirido en su totalidad por la Universidad Andrés Bello, quien a través de esta operación busca reforzar sus sellos institucionales inclusivos y fortalecer la articulación en sus distintas carreras y programas con el sector técnico profesional".

El CEO de Laureate Latin America, Jesús Villate, comentó que "estamos tremendamente orgullosos con el nivel de calidad y solidez del proyecto educacional de cada una de las instituciones educativas" de Chile , subrayando que en sus 20 años a cargo de ellas "nos transformamos en un actor importante en el sistema educacional chileno y contribuimos significativamente a la expansión de la cobertura a nivel nacional, fomentando así la movilidad social del país".

Según su comunicado, la venta de sus instituciones "se produce en el marco de la serie de movimientos estratégicos que la Red está realizando a nivel global, y que incluyen su salida de diversas operaciones y países tales como Australia, Costa Rica, España, entre otros".

"Previo a este anuncio, hace algunas semanas Laureate ya había corregido a la baja la valorización de sus operaciones en Chile, como consecuencia de las nuevas regulaciones para el sector y las incertidumbres existentes en esta materia", constata el escrito.