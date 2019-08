Parlamentarios de Chile Vamos estudian proponer un "Aula Segura" para universidades

Parlamentarios de Chile Vamos evalúan presentar un proyecto de ley similar a "Aula Segura", pero enfocado en planteles de educación superior. Esto, motivado por las dos agresiones de encapuchados a estudiantes en dependencias de la Universidad de Chile.

"En mayores de edad sería menos necesario si podemos aplicar la justicia, por eso es importante que la Universidad de Chile se querelle contra estos delincuentes. Pero en los próximos días evaluaremos si presentamos este proyecto", dijo la diputada UDI María José Hoffmann, consignó La Tercera.

"Somos todos responsables"

Este lunes se presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el rector Ennio Vivaldi, representantes de la Federación de Estudiantes y la diputada (PPD) Cristina Girardi, cuyo hijo fue uno de los agredidos, y planteó que "esta gente está consumida por el resentimiento y el odio".

El hijo de la parlamentaria recibió una golpiza a manos de un grupo de encapuchados en el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, lo que se sumó a la agresión contra la alumna de Trabajo Social Polette Vega.

La diputada Girardi no estuvo de acuerdo, sin embargo, con el planteamiento sobre el Aula Segura para universidades: "Está bien echarles la culpa a los encapuchados, pero no vamos a resolver el problema (...) No se trata de no sancionar, pero no creamos que con eso vamos a resolver el problema, somos todos responsables".

En la misma línea, la presidenta de la FECh, Emilia Schneider, rechazó la propuesta y acusó aprovechamiento político, ya que es "una política que fracasó en su intento de hacerse cargo de la violencia".

"Esto se tiene que resolver con más democracia y diálogo", sostuvo la dirigente, según el diario.