Ranking reveló las carreras con más titulados en Chile durante 2025

Un informe elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación reveló el ranking de las carreras universitarias con más titulados en Chile durante el último periodo, listado que por primera vez fue liderado por Psicología.

El estudio, publicado a través de la plataforma Mi Futuro, consideró a estudiantes titulados entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este año en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

De acuerdo al reporte, durante ese periodo se titularon 392.011 personas entre programas de pregrado, posgrado y postítulo, cifra que representa más de 24 mil egresados adicionales respecto al registro anterior y que además se convirtió en la más alta desde 2007, año en que comenzaron las mediciones.

En el caso de las carreras universitarias, Psicología encabezó el ranking con 8.212 titulados, superando a Ingeniería Comercial, que alcanzó 7.256.

Más atrás aparecen Ingeniería Civil Industrial con 6.607 titulados, Derecho con 5.062 y Enfermería con 4.968.

El listado también incluye a Trabajo Social con 2.945 titulados, Medicina con 2.560, Kinesiología con 2.529 y Pedagogía en Educación de Párvulos con 2.334.

Tecnología Médica registró 2.271 titulados, seguida por Administración de Empresas e Ingenierías Asociadas con 2.235 y Obstetricia y Puericultura con 2.055.

Las últimas carreras dentro de las quince con más titulados fueron Contador Auditor con 1.954 egresados, Ingeniería Industrial con 1.951 y Medicina Veterinaria con 1.894.