U. de Chile ofrecerá orientación a postulantes a la educación superior

La Universidad de Chile abrirá sus puertas en la Feria de Orientación a las y los Postulantes, donde jóvenes pueden recibir consejos para buscar su futuro en la educación superior. El evento, de libre acceso, se desarrollará en la Plataforma Cultural Juan Gómez Millas de Ñuñoa (Avenida Grecia 3551), los días 7, 8 y 9 de octubre.

"Este es un evento que se desarrolla cada año y que se ha ido consolidando como un lugar de encuentro. Más que un evento informativo, es un espacio inspirador, donde miles de jóvenes pueden explorar sus talentos, dialogar con estudiantes, académicas y académicos, y conocer de primera fuente la diversidad de carreras y oportunidades formativas que ofrece la Universidad", expresó la directora de Pregrado de la institución, Leonor Armanet.

"Aquí cada conversación, cada taller y cada recorrido se transforman en una oportunidad para visualizar el futuro, aclarar dudas y dar pasos seguros hacia una decisión vocacional consciente y llena de propósito. Participar en esta feria significa abrir las puertas a un mundo de posibilidades y comenzar a imaginar, con confianza y entusiasmo, el camino profesional y personal que cada joven quiere recorrer", añadió la académica.

La Feria de Orientación a las y los Postulantes para la admisión 2026 contará con stands de todas las carreras y licenciaturas que ofrece la Universidad de Chile; tendrá espacios de información y orientación sobre las distintas vías de ingreso a la casa de estudios, beneficios y becas estudiantiles, acompañamiento y vida universitaria.

Por otra parte, ofrecerá una programación de charlas en torno a distintos temas relacionados a la postulación, admisión, carreras y vida universitaria; además de visitas guiadas a diferentes facultades de la Universidad de Chile, con recorridos por salas de clases, laboratorios, campos deportivos y auditorios.

El evento se encontrará abierto al público en los siguientes horarios: martes 7 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas y el miércoles 8 y jueves 9 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas.

Quienes deseen conocer más detalles e inscribirse en la Feria pueden visitar este link de la Feria de Postulantes.