La Fundación Katy Summer, creada por los padres de Katy Winter, lanzó una canción llamada "I dont want to say goodbye", como parte de la campaña "Goodbye Ciberbullying". El tema fue elaborado con inteligencia artificial gracias a 800 archivos de audio y video de la adolescente que en mayo del 2018, con 16 años, decidió quitarse la vida tras ser víctima del acoso virtual de sus compañeros.

LEER ARTICULO COMPLETO