Codelco: Federación de Trabajadores del Cobre descartó irse a paro

Juan Olguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, confirmó este martes la decisión de la entidad de no irse a paro y sentarse a negociar sus demandas con la administración de Codelco.

Esto, luego de que los trabajadores de la empresa del Estado firmaran un mandato a la Federación de Trabajadores del Cobre a que negocie directamente con Codelco todas las problemáticas en las divisiones.

Según Olguín, "no hay paro. Hoy el tema es que los paros se discuten cuando las cosas no funcionan bien. Hoy vamos a darnos una oportunidad de conversar con la administración y no hay paro".

"(El plazo) es un tema que internamente tenemos que evaluar dentro de la orgánica nuestra como federación con la administración", agregó.

"Estamos alegres, porque encontramos que la Federación sale fortalecida con respecto de una mesa nacional, donde hemos sido capaces de generar puntos de encuentros, una posición única", concluyó el presidente de la Federación.