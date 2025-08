Codelco informó el hallazgo de quinta víctima fatal en El Teniente

El gerente general de El Teniente, Andrés Music, dio a conocer esta mañana que fue hallado el cuerpo del quinto trabajador fallecido en el derrumbe que se registró el jueves pasado en el yacimiento de Codelco.

"No tenemos buenas noticias. Durante las últimas horas hemos podido rescatar cuatro cuerpos. Uno durante la tarde de ayer, otros tres durante esta madrugada", anunció el ejecutivo en un punto de prensa.

El primero de los fallecidos se encontró el mismo día del accidente, el segundo durante la jornada del sábado y los otros tres durante la madrugada de este domingo.

"Les queremos expresar las condolencias a las familias de los compañeros que han fallecido. Compartimos el dolor", añadió Music.

Cuestionado por el hecho de no haber revelado inicialmente las escasas posibilidades de hallar con vida a los atrapados, afirmó que "no sabíamos exactamente la condición de los trabajadores en terreno. Fui enfático en la concentración del rescate y fui enfático en que no había habido contacto con ellos. Y fui cuidadoso en no alentar expectativas".

Mary Carmen Llano, vicepresidenta de gestión de personas de Codelco, añadió que "hemos estado toda la noche acompañando a las familias. Vivimos una noche de luto para Codelco, para las familias, para la minería y para todo Chile. El apoyo emocional y la contención hacia la familias han sido fundamentales".

El gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, y la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, entregaron un nuevo reporte sobre la emergencia, confirmando el hallazgo de cuatro mineros fallecidos y reiterando que aún se busca al quinto… pic.twitter.com/PRFBUXrZOW — Codelco (@CodelcoChile) August 3, 2025

Fiscalía: Cuerpo es de Jean Miranda

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, señaló que la quinta víctima fatal encontrada corresponde a Jean Humberto Miranda Ibaceta.

"Hemos encontrado otro cuerpo de uno de los trabajadores de la mina El Teniente que estaba desaparecido, y como lo hemos hecho en los demás casos, se hicieron los peritajes de rigor para su identificación", dijo el persecutor.

"Esto ya ha sido informado a su familia. Falta encontrar al último desaparecido, que es el de Moisés Pavez", agregó Cubillos.

Los demás cuerpos que ya han sido encontrados son Paulo Marín -fallecido el jueves, después del derrumbe-; Gonzalo Núñez, que fue hallado sin vida el sábado-; y Álex Araya y Carlos Arancibia, ambos localizados muertos durante la madrugada de este domingo.

El cuerpo de Miranda ya se encuentra en el Servicio Médico Legal para ratificar su identidad, mientras la PDI continúa investigando un eventual cuasidelito de homicidio perpetrado por algún funcionario de la mina.