Gobierno da un portazo a la idea de privatizar Codelco

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, descartó tajantemente cualquier posibilidad de privatizar Codelco, como sugiere una propuesta surgida desde la bancada de diputados de la UDI.

Parlamentarios gremialistas sostienen que la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) permitiría elevar los ingresos del Estado y, por esa vía, superar mejor la crisis económica ocasionada por la pandemia por Covid-19.

Consultado hoy, el titular de Minería descartó "totalmente que exista una iniciativa en esa materia" por parte del Poder Ejecutivo.

"Quiero decir que en forma enfática que esta (propuesta) no forma parte del programa de Gobierno del Presidente Piñera", recalcó.

"Nunca el Presidente me ha planteado este tema y, aún en las circunstancias extraordinarias por necesidades que ha generado la pandemia, tampoco he recibido de este tema ningún cambio respecto del proyecto original del Gobierno", dijo Prokurica.

La propuesta UDI generó inmediato rechazo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), quienes amenazaron con paralizar las actividades mineras si ésta avanzaba. Incluso dentro del propio gremialismo recibió cuestionamientos.

Me enteré, por la prensa, que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta NO me representa en lo más mínimo y no la apoyaré