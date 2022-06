Máximo Pacheco: "No hay ninguna posibilidad de que se haga efectivo el fantasma de la privatización de Codelco"

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, volvió a negar que el anunciado cierre de la fundición Ventanas sea un paso hacia la privatización de la estatal, calificando como "la demostración más palmaria" de aquello el histórico plan de reinversión de utilidades dado a conocer este miércoles.

Según planteó en Lo que Queda del Día, "lo que se está diciendo (desde el Gobierno) es que 'tanta confianza tengo en la empresa estatal y en su futuro, que el 30 por ciento de las utilidades que la empresa tiene al año, las voy a reinvertir en la misma empresa para desarrollar proyectos'", lo anterior, al menos, hasta el 2024.

"Tenemos para los próximos ocho años 40 mil millones de dólares en proyectos de inversión, y eso no se puede financiar con deuda, porque debilitaríamos a la empresa, entonces el Estado se compromete a apoyar los proyectos estructurales. ¿Qué más demostración de que queremos construir un Codelco mucho más robusto? ¿Y de que el fantasma de la privatización -como dijo el Presidente- ni directa ni indirecta, no hay ninguna posibilidad de que se haga efectivo?", reflexionó el ex ministro de Energía.

Dicho esto, mientras concluye el primer día de paro nacional de trabajadores en respuesta al eventual cierre de la fundición, también reiteró tanto a sus 348 empleados directos, como a los 390 contratistas, que "la División Ventanas va a seguir existiendo, con una estupenda refinería".

"Sé que estos procesos son emocionalmente muy complejos; no basta con decirle a los trabajadores: 'todos ustedes van a tener un trabajo asegurado en alguna de nuestras divisiones', porque se los hemos dicho (...) porque son buenos trabajadores, son gente entrenada, capacitada, esforzada. Nosotros los necesitamos", enfatizó Pacheco.

En ese sentido, reconoció que "todo esto requiere mucho diálogo, y por lo tanto, he estado en una relación de diálogo permanente con nuestros dirigentes sindicales, y también con nuestros trabajadores (...) y yo creo que con los días esto se va a ir serenando, apaciguando".

"La gente está recibiendo todo el apoyo que necesita para sentarnos a la mesa con los dirigentes sindicales de Ventanas y abordar el tema, de manera que todo este proceso se haga de una manera gradual y justa", comprometió.