País | Empresas del Estado | Codelco

Producción de Codelco creció un 9,3% en el primer semestre

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Entrega de resultados estaba pendiente tras el fatal derrumbe en El Teniente.

Producción de Codelco creció un 9,3% en el primer semestre
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) informó este viernes los resultados de su producción durante el primer semestre, datos que se habían mantenido pendientes tras el derrumbe que cobró la vida de seis trabajadores en la mina El Teniente.

La estatal registró una producción de 634.000 toneladas de cobre entre enero y junio, lo que representa un aumento del 9,3% en comparación con el mismo período de 2024.

Este aumento equivale a 54.000 toneladas adicionales de producción, una cifra que, según la cuprífera, destaca el esfuerzo de la compañía por mantener la continuidad operacional.

"En Codelco somos plenamente conscientes de la importancia que tiene para el país recuperar la continuidad operacional, pero ese objetivo debe ir siempre en línea con la seguridad y el bienestar de quienes forman parte de nuestra corporación", afirmó el presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado.

