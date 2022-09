Arica lanza de campaña "Cuida tu vida" para evitar siniestros viales en Fiestas Patrias

Liderados por el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, y como cada año, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Senda y Conaser, dieron el vamos a la campaña de prevención que pretende promover una conducta responsable y evitar siniestros de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La estrategia consiste en un despliegue territorial a nivel nacional con el compromiso de realizar más de 7 mil controles preventivos a conductores entre el 13 y el 19 de septiembre. En la región, Senda y Carabineros realizarán operativos a través del Programa Tolerancia Cero en diversos puntos de la ciudad con el fin de garantizar la salud y seguridad de las personas.

Además, esta campaña es una invitación a generar consciencia no solo en quien conduce, sino que también en aquellos que evidencian conductas de riesgo. Ante esto, el llamado es a actuar con responsabilidad y, en el caso de los adultos, al consumo responsable de alcohol protegiendo a niños, niñas y adolescentes.

Así lo destacó la encargada regional de prevención de Senda, Maricela Trujillo, quien señaló que "en nuestra región, junto a Carabineros desarrollaremos operativos en diversos puntos de nuestra ciudad desde el 13 y hasta el 19 de septiembre; es muy importante que generemos consciencia respecto al consumo de alcohol u otras drogas en la conducción, porque no solo quien conduce puede sufrir algún tipo de accidente sino que también puede involucrar la vida de otras personas".

"Hacemos un llamado no solo a los conductores a evitar la ingesta de alcohol u otras drogas, extendemos también este llamado a peatones que en ocasiones son quienes provocan los siniestros de tránsito. Idealmente también en estas fiestas, si van a consumir alcohol en sus viviendas evitar salir y conducir un vehículo, además de evitar con ello que niños, niñas y adolescentes estén expuestos a conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol y otras drogas", concluyó.

El delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, indicó que "tendremos un amplio despliegue policial, desde lo preventivo, pero también desde lo operativo y la persecución de delitos para Fiestas Patrias. Serán cuatro días de celebración y, queremos que eso sea una celebración, y no días para lamentar".

"Los esfuerzos, tanto de Senda, Carabineros, transporte, seguridad pública municipal y Conaset, no tienen sentido si las personas no toman consciencia que el manejar bajo los efectos del alcohol u alguna droga es atentar contra su vida y la de los demás, por lo mismo, reiteramos, las veces que sean necesarias, que si va a manejar no beban alcohol ni consuman droga, porque siempre hay alguien que te espera. Cuida tu vida, como dice esta campaña preventiva”, finalizó.

Cifras regionales

Cabe destacar que al 31 de agosto de 2022, Senda ha completado más de 3.200 controles a conductores de los cuales el 0,7% de positividad corresponde a conductores retirados de circulación por conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, mientras que, el 16% corresponde a los conductores retirados por consumo de sustancias en la conducción.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en tanto, informó que durante el año 2021, entre el 16 y el 19 de septiembre, hubo 13 siniestros de tránsito de los cuales tres fueron graves. Aunque no hubo fallecidos, se registró un aumento considerable en relación a los años 2019 y 2020, donde hubo seis y cinco siniestros respectivamente.

El seremi de la cartera, Pablo Maturana, aseguró que, "a través de nuestro Programa Nacional de Fiscalizaciones, nos hemos sumado a los operativos tanto de Senda como de Carabineros, aportando en todas aquellas con la fiscalización del cumplimiento de las normativas del tránsito. Durante el año 2020 tuvimos cinco siniestros y el año 2021, 13 siniestros. Lo que indica un alza preocupante".

"Por eso hacemos el llamado a que, ahora que estamos volviendo a la normalidad, doblegar los esfuerzos para cuidarse. A los conductores también invitarlos a no beber alcohol u otras drogas, a los ciclistas hacerse visibles y peatones utilizar los pasos habilitados y respetar la señalética. Principalmente el llamado es a cuidarnos entre todos", sentenció.

El capitán de Carabineros Iván Barrientos, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT, advirtió que "Carabineros de Chile se encuentra especialmente coordinado en estas Fiestas Patrias, con otros servicios del estado como Senda, Ministerio de Transportes y Municipalidad con la finalidad de efectuar distintos puntos de control, tanto estacionarios como dinámicos, para detectar a los conductores que se desempeñan en estado de ebriedad o bajo la influencia de otras drogas".

El efectivo policial quiso además "destacar que este año van 35 fallecidos a causa de siniestros de tránsito, el año pasado no tuvimos víctimas fatales durante festividades patrias, por eso, hacemos un llamado al autocuidado y podamos mantener esa cifra y los accidentes reducirlos a cero".