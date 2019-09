Autoridades dan el vamos a las fondas del Parque O'Higgins esta noche

Este lunes, desde las 21:00 horas, se realizará la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, epicentro de las celebraciones en la capital por las Fiestas Patrias.

En el acto participará el Presidente Sebastián Piñera, junto a la primera dama, Cecilia Morel; la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, entre otras autoridades.

El jefe comunal de Santiago aseguró que está todo listo para recibir a las cerca de 70 mil personas al día que se esperan para estos festejos patrios.

"Estamos a horas de dar el puntapié inicial y tengo una tremenda tranquilidad. Pasamos por el cedazo a la Seremi de Salud -que nunca es fácil- y también de la SEC y el Ministerio de Energía", dijo Alessandri.

"Las instalaciones de las fondas cumplen con todos los estándares para que la gente, esperamos cerca de 60 mil a 70 mil personas al día, puedan venir con toda tranquilidad. Además, este año tenemos una fonda verde, alineados con la COP25", añadió el alcalde.

Seremi de Salud llamó a "preocuparse de la alimentación"

En tanto, la seremi de Salud, Rosa Oyarce, invitó a todas las personas que asistirán a "pasarlo bien y sentirse seguros".

Además, llamó a "preocuparse de la alimentación, no comer demasiado y si se siente mal concurra a los centros de salud de atención primaria, no a los hospitales, no a los servicios de urgencia, trate de consumir lo adecuado".

Por otro lado, la autoridad sanitaria recomendó que "las cadenas de frío son fundamentales, las carnes se refrigeran, si están solidificadas, se deben descongelar en el refrigerador en la parte de cuatro grados y luego de allí, una vez que están descongeladas no se vuelven a congelar".

Las puertas de las fondas se abrirán al público en general a partir de este martes 17, desde las 09:00 de la mañana hasta las 02:00 de la madrugada, y se realizarán cortes de tránsito en los alrededores del Parque O'Higgins por los ensayos de la Parada Militar y para incentivar el uso del transporte público.