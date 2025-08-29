Comercio estima gasto extra de 210 mil por hogar en Fiestas Patrias

Un informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estima que -en promedio- los hogares chilenos gastarán cerca de 210 mil pesos extras por Fiestas Patrias, tanto en los días previos como en los festivos; principalmente en alimentos y bebidas, turismo y salud.

Para el gremio, "a partir del domingo 14 de septiembre se iniciará la etapa más intensa de gastos en bienes relacionados con las celebraciones".

"Como contrapartida, el consumo en otros rubros 'no dieciocheros' se contraerá durante el mes, de modo de liberar recursos para financiar, junto al tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias, los gastos extraordinarios relacionados con esta celebración", agregó la CCS.

Para el cálculo se consideró un promedio de 2,8 personas por hogar, y se prevé que "el gasto total podría registrar un alza cercana al 3% respecto del año pasado, en línea con la recuperación gradual de las ventas del comercio minorista".