Cortes de tránsito en Santiago por último Te Deum del Presidente Boric

El centro de Santiago recibe este jueves la celebración del tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, una ceremonia religiosa que este año cobra una especial relevancia al ser el último para el Presidente Gabriel Boric en el cargo.

La ceremonia tendrá lugar en la Catedral Metropolitana, ubicada en la Plaza de Armas, lo que generará una serie de importantes cortes y desvíos de tránsito en el sector céntrico de la capital.

Los cortes de tránsito comenzaron a las 8:00 de la mañana y se espera que se mantengan, al menos, hasta las 12:00 del día. Las autoridades han llamado a la ciudadanía a estar atenta y planificar sus desplazamientos con antelación.

Desvíos de tránsito detallados:

Para facilitar la circulación y evitar mayores congestiones, se han establecido rutas alternativas tanto para la locomoción colectiva como para los vehículos particulares, que seguirán el mismo patrón de desvíos:

Hacia el norte : El tránsito deberá dirigirse por calle Balmaceda.

: El tránsito deberá dirigirse por calle Balmaceda. Hacia el sur : Se utilizará la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins.

: Se utilizará la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Hacia el poniente : La ruta alternativa será por calle Manuel Rodríguez.

: La ruta alternativa será por calle Manuel Rodríguez. Hacia el oriente: El desvío se realizará por calle Santa Lucía.

Estos desvíos son cruciales para quienes transiten por el centro de Santiago durante la mañana de este jueves.