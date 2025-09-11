Peaje a luca: Conoce los horarios y rutas con rebaja para Fiestas Patrias 2025

El Ministerio de Obras Públicas presentó un plan especial para hacer frente al alto flujo de vehículos que se espera en la capital durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las medidas estarán vigentes entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre e incluyen el "peaje a luca" y la restricción de camiones en las principales carreteras de la Región Metropolitana.

Se estima que los horarios de mayor flujo vehicular serán:

Viernes 12

Sábado 13 (entre las 10 y 14 horas )

) Miércoles 17 (entre las 15 y las 20 horas )

) Jueves 18 (entre las 10 y las 14 horas )

) Sábado 20 (entre las 14 y las 20 horas )

) Domingo 21 de septiembre (entre las 12 y las 22 horas).

¿Dónde y en qué horario habrá "peaje a luca"?

Según lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, la tarifa de $1.000 se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en los siguientes horarios:

Sábado 13 de septiembre: De 07:00 a 09:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68) y Las Vegas (Ruta 5 Norte).

De 07:00 a 09:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68) y Las Vegas (Ruta 5 Norte). Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: De 07:00 a 09:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte).

De 07:00 a 09:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte). Sábado 20 de septiembre: De 07:00 a 13:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte).

De 07:00 a 13:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte). Domingo 21 de septiembre: De 07:00 a 10:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte).

Restricción de camiones

Para facilitar el tránsito, se limitará la circulación de camiones de dos o más ejes en los siguientes días y horarios:

Miércoles 17 de septiembre : De 12:00 a 19:00 horas en Ruta 68 (Enlace Vespucio–Enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (Enlace Calera de Tango–Enlace Pelequén) y Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto–Enlace Llay Llay).

: De 12:00 a 19:00 horas en Ruta 68 (Enlace Vespucio–Enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (Enlace Calera de Tango–Enlace Pelequén) y Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto–Enlace Llay Llay). Jueves 18 de septiembre : De 09:00 a 15:00 horas en Ruta 68 (Enlace Vespucio–Enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (Enlace Calera de Tango–Enlace Pelequén) y Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto–Enlace Llay Llay).

: De 09:00 a 15:00 horas en Ruta 68 (Enlace Vespucio–Enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (Enlace Calera de Tango–Enlace Pelequén) y Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto–Enlace Llay Llay). Domingo 21 de septiembre: De 12:00 a 19:00 horas en Ruta 68 (Enlace Vespucio–Enlace Algarrobo) y Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto–Enlace Llay Llay).

Horarios de tarifa rebajada para camiones

Los camiones de dos o más ejes podrán acceder a un 50% de descuento en el peaje durante la noche, en los siguientes días y rutas: