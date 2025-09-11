Peaje a luca: Conoce los horarios y rutas con rebaja para Fiestas Patrias 2025
Las medidas estarán vigentes entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre.
El Ministerio de Obras Públicas presentó un plan especial para hacer frente al alto flujo de vehículos que se espera en la capital durante las celebraciones de Fiestas Patrias.
Las medidas estarán vigentes entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre e incluyen el "peaje a luca" y la restricción de camiones en las principales carreteras de la Región Metropolitana.
Se estima que los horarios de mayor flujo vehicular serán:
Según lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, la tarifa de $1.000 se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en los siguientes horarios:
Para facilitar el tránsito, se limitará la circulación de camiones de dos o más ejes en los siguientes días y horarios:
Los camiones de dos o más ejes podrán acceder a un 50% de descuento en el peaje durante la noche, en los siguientes días y rutas: