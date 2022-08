¿Pueden las mascotas comer empanadas, longanizas o restos de huesos en Fiestas Patrias?

Empanadas, longanizas, carne asada, mote con huesillo, sopaipillas o pebres, entre otros, son algunos de los alimentos que comúnmente se consumen durante el mes patrio en las mesas de los compatriotas y muchas veces quieren hacer parte de los festejos a sus mascotas, dándoles de comer lo mismo, no obstante, esto podría generar daños en la salud de los animales.

Debido a lo anterior, Viviana Olave, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule (UCM) dio diversas recomendaciones previo a las Fiestas Patrias.

"Nuestras mascotas no deben consumir huesos con restos de carne porque pueden provocar lesiones internas. Además, procurar en no dar alimentos no habituales como por ejemplo empanadas, choripanes, bebidas alcohólicas u otras comidas típicas por la fecha, porque pueden causar enfermedades gastrointestinales con sintomatología de diarrea, vómito, deshidratación, incluso intoxicación generando la necesidad y urgencia de ser hospitalizado con un costo emocional y económico para la familia", comenzó diciendo la profesional de la UCM.

Por lo cual recomendó "dar snacks saludables sin condimentos ni aditivos para contribuir a su bienestar", con el objetivo de que animales como perros y gatos puedan disfrutar y compartir con la familia de una forma saludable.

En muchas ocasiones, las familias deciden llevar a sus mascotas a eventos masivos para no dejarlos solos en casa, sobre todo cuando son de tamaño pequeño, sin embargo, la directora de la Escuela de Medicina Veterinaria es enfática en recalcar que se debe priorizar su seguridad.

"Para prevenir extravíos de los animales, nuestras mascotas deben contar con un chip que nos entrega información para facilitar su encontrarlos. Además, si la familia asistirá a alguna fonda, considerar un buen medio de sujeción seguro como el arnés y correa", sugirió Olave.

De igual forma hizo un fuerte llamado a mantenerlos alejados de elementos ilegales como el hilo curado para evitar una tragedia. "Con respecto a juegos tradicionales, es importante que nuestras mascotas puedan estar en un lugar seguro sin hilos curados, ya que pueden sufrir cortes profundos con las consecuencias o desenlaces no deseados como la muerte", advirtió.