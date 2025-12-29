Año Nuevo 2026: ¿Qué estará abierto el 1 de enero?

El calendario laboral marca este jueves 1 de enero como el primer feriado irrenunciable del año, lo que obliga a la suspensión de actividades para una parte importante del comercio en todo el país, según lo establece la legislación vigente.

La Ley 19.973 implica que supermercados, grandes tiendas y la mayoría de los locales comerciales no podrán abrir sus puertas durante la jornada, y que los trabajadores deben retirarse de sus lugares de trabajo a más tardar a las 20:00 horas del 31 de diciembre.

Previo al feriado, el comercio operará con horarios especiales, jornada en la que se aplicarán cierres anticipados. Según recordó la Dirección del Trabajo, las actividades comerciales podrán retomarse desde las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.

Qué funcionará durante el feriado irrenunciable

De acuerdo con la normativa vigente, el jueves 1 de enero podrán atender restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y casinos. También se permitirá el funcionamiento de farmacias de turno o de urgencia, expendios de combustible, tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el mismo recinto y negocios de barrio atendidos por sus propios dueños.

Horarios de supermercados por Año Nuevo

Unimarc: El miércoles 31 de diciembre atenderá hasta las 18:30 horas. El jueves 1 de enero mantendrá todos sus locales cerrados.

Lider: El miércoles 31 de diciembre, las tiendas Lider funcionarán hasta las 18:00 horas y Lider Express hasta las 18:30 horas. El jueves 1 de enero no habrá atención.

Jumbo: El miércoles 31 de diciembre operará hasta las 18:30 horas. El jueves 1 de enero permanecerá cerrado.

Santa Isabel: El miércoles 31 de diciembre cerrará a las 18:30 horas. El jueves 1 de enero todos sus locales estarán cerrados.

Tottus: El miércoles 31 de diciembre tendrá cierre anticipado entre las 18:30 y las 19:00 horas, según el local. El jueves 1 de enero no abrirá.

Funcionamiento de malls

Parque Arauco atenderá el miércoles 31 de diciembre entre las 09:00 y las 18:00 horas. El jueves 1 de enero permanecerá cerrado, con excepción de algunos restaurantes y salas de cine.

Mall Plaza cerrará a las 18:00 horas el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero solo funcionarán locales de gastronomía y entretención.

Desde la Dirección del Trabajo advirtieron que el incumplimiento del feriado irrenunciable puede derivar en multas, las que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, por lo que reiteraron el llamado a informarse y planificar las compras