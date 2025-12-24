MOP: 510 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana por Navidad

510 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana durante esta Navidad, cifra que será un poco mayor durante la próxima semana, de cara a las celebraciones de Año Nuevo.

El peak de movimiento será durante este miércoles, con 114 mil vehículos entre el mediodía y las 20:00 horas.

Danilo Núñez, ministro (s) de Obras Públicas, detalló que "saldrán más de 500 mil vehículos desde la Región Metropolitana, tendremos el peak de salida el día de hoy con más de 114 mil vehículos. Para el Año Nuevo también saldrán más de 500 mil vehículos, esperando el peak el día 31 de diciembre, con más de 163 mil vehículos saliendo de la capital ese día".

"Estamos haciendo todas las coordinaciones con Carabineros, con las concesionarias, para tener flujos continuos, pero lo más importante es que cada conductor y también sus familias son los primeros fiscalizadores en el cumplimiento de las normas de tránsito", añadió.