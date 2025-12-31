PDI incautó cerca de dos mil fuegos artificiales ilegales en Calama

La Policía de Investigaciones (PDI) retiró del mercado cerca de dos mil elementos pirotécnicos ilegales, avaluados en más de seis millones de pesos, en la comuna de Calama.

El procedimiento fue realizado el 30 de diciembre por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos Calama, quienes desplegaron diligencias en distintos puntos de la capital loína.

Como resultado del operativo, se concretó la detención de dos personas adultas, quienes fueron puestas a disposición del tribunal correspondiente por el delito de accionar fuegos artificiales sin autorización, de acuerdo con la normativa vigente.

Al respecto, el inspector Cristián Orellana, oficial diligenciador de la Bicrim Calama, destacó la importancia de estos procedimientos para resguardar la seguridad de la comunidad, ya que permitieron evitar que estos artefactos fueran utilizados durante la celebración de Año Nuevo, reduciendo el riesgo de accidentes y quemaduras graves.

Por instrucción del Ministerio Público, las especies incautadas serán derivadas a personal especializado para su peritaje y posterior destrucción.

Desde la PDI se reiteró el llamado a la comunidad a no comprar ni manipular fuegos artificiales, ya que su uso ilegal puede provocar graves lesiones y empañar las celebraciones de Año Nuevo.