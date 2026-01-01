Síguenos:
Tremenda decepción: Vaguada costera "escondió" los fuegos artificiales en Viña y Valparaíso

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso no se pudo apreciar con normalidad en el inicio de este Año Nuevo: una densa vaguada costera redujo considerablemente la visibilidad de la pirotecnia en distintos puntos del litoral.

La nubosidad baja, sumada al humo generado por la propia pirotecnia, dificultó la observación del show, que estuvo a cargo de la empresa colombiana El Vaquero y contemplaba una duración de 20 minutos, con 17 puntos de lanzamiento distribuidos entre ambas ciudades.

