Vuelve el espectáculo de Año Nuevo a Torre Entel: Cómo será y quiénes cantarán

Luego de siete años sin celebrarse vuelve el espectáculo de Año Nuevo en la Torre Entel, actividad que promete iluminar Santiago con un show renovado que combinará música en vivo, tecnología y 7.000 fuegos artificiales.

La celebración comenzará a las 20:00 horas del 31 de diciembre con la DJ Isabella Serafini desde el escenario ubicado en la Alameda, a la altura de Calle Morandé. A lo largo de la noche, el público podrá disfrutar de las presentaciones de artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

El momento más esperado llegará a las 00:00 horas, con el show pirotécnico que dará la bienvenida al 2026, que concluirá a las 00:30 horas, con la icónica canción "Un año más" de la Sonora de Tommy Rey.

La exhibición será producida por Groupe F, productora francesa con más de 30 años de experiencia, y que anteriormente ha trabajado en eventos de gran escala, como las inauguraciones de los Juegos Olímpicos y celebraciones en la Torre Eiffel, el Burj Khalifa y el London Eye. Para esta ocasión, la productora coordinará un show que integrará 1.000 drones de luz y 7.000 fuegos artificiales.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, señaló que "es un espectáculo pensado con mucho cuidado, con fuegos artificiales y drones de menor impacto sonoro, especialmente para las personas más sensibles y las mascotas. Esperamos una alta convocatoria, por lo que hemos dispuesto un amplio operativo de seguridad, cortes de tránsito y un despliegue especial de aseo para dejar el centro en buenas condiciones".

Para el momento de regresar a casa Metro extenderá su horario hasta las 01:30 horas y habilitará dos estaciones de ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile; habrá siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos; y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Para los que no puedan asistir al evento, Canal 13 tendrá una transmisión especial desde las 22:15 horas hasta el fin del espectáculo.