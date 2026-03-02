Fin de vacaciones: ¿Cuál es el siguiente feriado en el calendario 2026?

Con la llegada de marzo, para muchos se termina oficialmente el verano: atrás quedan las vacaciones, los días de playa y las altas temperaturas, y comienza el retorno a la rutina.

Pese a eso, el calendario 2026 trae varias fechas que permitirán hacer una pausa durante el año, y entre las primeras se encuentra el feriado de Semana Santa.

De acuerdo al calendario litúrgico, la conmemoración se extenderá desde el domingo 29 de marzo —cuando se celebra el Domingo de Ramos— hasta el domingo 5 de abril, día en que se recuerda la Resurrección.

En el caso de Chile, el calendario oficial de feriados contempla como festivos el viernes 3 de abril, por Viernes Santo, y el sábado 4 de abril, por Sábado Santo.

Eso sí, se trata de feriados no irrenunciables, por lo que el comercio y distintos servicios podrán atender público, siempre en el marco de la legislación laboral vigente.

Al coincidir con viernes y sábado, esas fechas marcarán el primer fin de semana largo del 2026.