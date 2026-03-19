Presentan proyecto que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable

El diputado Patricio Pinilla (DC) presentó el pasado miércoles 18 de marzo un proyecto de ley que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, en medio del debate por los días no laborables y su impacto en la economía.

La iniciativa surge luego de que la presidenta de la Cámara de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, planteó que el gremio busca reducir este tipo de feriados debido a sus efectos en la actividad económica, en un escenario donde actualmente existen cinco jornadas irrenunciables en el país.

El parlamentario defendió su propuesta y afirmó que "es un día de reflexión, de espiritualidad que combina también valores familiares que a nosotros nos interesa relevar y poner sobre la mesa".

"Eso implicaría derechamente que el Viernes Santo todo el comercio esté cerrado, todos los trabajadores del comercio puedan estar con sus familias. Y eso a nosotros nos parece muy relevante", comentó el parlamentario que hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast a otorgar urgencia a la tramitación del proyecto.

El mandatario indicó que se evaluarán las distintas posturas considerando el contexto económico actual, y que "vamos a ir estudiando las distintas posibilidades" para que las decisiones que se tomen sean compatibles con "el trabajo, el descanso y el respeto también a nuestras tradiciones, culturas históricas y espirituales".

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que esta materia no está dentro de las prioridades del Ejecutivo, aunque señaló que algunos feriados podrían abrirse a discusión en determinados contextos.

Por su parte, el secretario general de la CUT, Eric Campos, rechazó la posibilidad de reducir días de descanso y afirmó que los trabajadores enfrentan jornadas extensas, por lo que estos espacios resultan relevantes para la vida familiar y la calidad de vida.