Semana Santa 2025: Revisa cómo va a funcionar el comercio

Este viernes comienza el primer fin de semana largo del año con la llegada de Semana Santa, el cual se extenderá hasta el domingo 20 de abril.

Cabe destacar que ninguno de los tres días festivos constituye un feriado irrenunciable, por lo que el comercio podrá funcionar de manera normal, tanto supermercados como centros comerciales. Sin embargo, se deberá compensar a aquellos trabajadores que realicen sus labores durante estas jornadas, de acuerdo con la ley.

Si bien algunos parlamentarios propusieron declarar el Viernes Santo como irrenunciable, la propuesta no logró el respaldo unánime para su tramitación en el Congreso.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo (DT) aclaró que ciertos trabajadores no deben cumplir con labores ese día, debido al "derecho adquirido" por no haber trabajado en años anteriores. Así, si un empleado no trabajó durante Semana Santa de 2024, tiene derecho a descansar este feriado.