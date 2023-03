Carabineros admitió reunión con Jorge Valdivia, pero negó haber recibido presiones

Carabineros admitió que altos mandos policiales se reunieron con el exfutbolista Jorge Valdivia un día después que la diputada Maite Orsini (RD) llamara desde Cuba a la institución por una supuesta "vulneración de derechos" en una detención llevada a cabo a fines de enero en contra del "Mago".

Esta información la confirmó el general director (s) Marcelo Araya en un punto de prensa este jueves; sin embargo, enfatizó que no recibió solicitud alguna para intervenir ni hubo intervención en favor del otrora seleccionado nacional, por el procedimiento realizado cuando fue detenido.

"Este es un procedimiento que se puede llamar rutinario o menor, y por lo tanto, no ameritaba tampoco para dar cuenta o noticiar a de eso a determinadas autoridades. Yo quiero dejar en claro que no hubo intervención, no nos solicitaron intervenir y tampoco nosotros como Carabineros vamos a permitir interceder en un procedimiento a favor o en contra de una determinada persona. Por supuesto que ahí tenemos que ser estrictos y, en particular, si me hubiesen pedido, por ningún motivo lo hubiera aceptado", dijo Araya.

"Si fue o no prudente, bueno, lo vamos a ver. Nosotros no tenemos ningún problema y, si tenemos que asumir esa critica, la vamos a asumir. Y si tenemos que corregir algún tipo de procedimiento respecto a esto, lo vamos hacer. Pero quiero dejar claro, vuelvo a insistir: intervención no hubo. No lo aceptamos y, en lo particular, yo no lo acepto", enfatizó.

En la misma línea, aseveró que se realizará una investigación interna en Carabineros por la reunión que tuvo Valdivia con estos oficiales.

"Sí, sí, hay investigación", indicó.

Esta reunión del exjugador de Colo Colo y La Roja con Carabineros fue revelada por Radio Bío-Bío, señalando que fue en consecuencia del "telefonazo" de la diputada Orsini a la general Karina Soza, directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia.

Valdivia llegó al edificio Norambuena, en el centro de Santiago, y se reunió con tres generales de Carabineros de la Región Metropolitana: Jean Camus, de la zona Santiago Este; Carlos González, de la zona Metropolitana; y Marcelo Lepín, de la zona Santiago Oeste.

El general Araya, por su parte, contactó a la diputada Orsini tras conocer el llamado que hizo a la general Soza y explicó el procedimiento, tras la denuncia por supuesta vulneración de derechos humanos contra Valdivia. Y la parlamentaria solicitó que esas explicaciones fueran realizadas al propio exfutbolista.

Tras esta conversación, el general director (s) instruyó la orden para tomar contacto con Valdivia, siendo invitado por el general Camus a las dependencias de la institución, en donde se le explicó su caso, además de contarle que se inició una investigación al interior de Carabineros para saber si hubo abuso de las atribuciones policiales en su detención.

La diputada Orsini ha negado "tajantemente" haber cometido algún delito.