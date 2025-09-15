Carabineros llamó a retiro a jefe de Labocar tras robo en cuartel policial

Carabineros llamó a retiro al coronel Roberto Saravia, quien hasta hoy se desempeñaba como jefe del Laboratorio de Criminalística (Labocar), debido a su "responsabilidad de mando" por el robo ocurrido el fin de semana en el cuartel policial.

El sábado, un grupo de delincuentes realizó un forado en las oficinas del Labocar, ubicadas en Avenida Vicuña Mackenna, en Santiago. Los antisociales ingresaron por un local abandonado contiguo a la unidad policial y accedieron a la sala de evidencias del Labocar.

Este lunes, y a través de un comunicado, Carabineros confirmó el llamado a retiro del coronel Saravia afirmando que "esta medida responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer".