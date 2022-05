General Yáñez: Falta de legitimidad de Carabineros es por el uso de la fuerza, que es un problema global

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde aseguró que la crisis de legitimidad en Carabineros se debe al "uso de la fuerza", lo que es "un problema global".

Según consignó La Tercera, en la instancia Yáñez señaló que "cuando hacemos una mirada integral, nos damos cuenta que somos mucho más que un grupo de carabineros controlando una manifestación o desórdenes públicos".

"Por eso, cuando se habla de que estamos deslegitimados, yo no comparto esa visión toda vez que las últimas encuestas han demostrado que Carabineros se mantiene en el primer tercio de las instituciones mejor evaluadas del país y recibimos el reconocimiento diario de una comunidad que demanda más carabineros", valoró el general.

"Quiero señalar que la ilegitimidad no es a las instituciones policiales ni a las autoridades -explicó- la falta de legitimidad es al uso de la fuerza que es un problema global que no parte en Chile. Países como Estados Unidos o Europa lo están viviendo de la misma manera".

"Hay que hacer un trabajo que involucre a muchos actores de la sociedad con el fin de no debilitar el ejercicio de la fuerza que tiene el Estado, que tiene que ser siempre superior ante el que comete delitos", enfatizó Yáñez, agregando que "por cuanto no podemos estar en una igualdad sino vamos a entrar en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde no es la idea. La fuerza del Estado es para someter a quien tiene que someterse para a un orden preestablecido para una convivencia social".

Respecto al rol de los medios de comunicación, el general director de Carabineros indicó que, a su juicio, "hace muy mal cuando los medios de comunicación no apoyan y no respaldan la función de los carabineros, porque están provocando en ellos un condicionamiento que puede terminar en una inacción que vaya en desmedro de la seguridad de todos los chilenos".