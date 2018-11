Gobierno: Nuestra disposición a discutir los gastos reservados es total

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que el Gobierno tiene "disposición total" a discutir la transparencia y los montos de los gastos reservados en las instituciones públicas, pero que rechazarlos para Carabineros en el marco del debate del Presupuesto 2019 "es un error".

En conversación con Cooperativa desde Buenos Aires, donde participará en la reunión del G20, Larraín destacó que durante la pasada jornada "el Presupuesto ha sido aprobado en forma íntegra, prácticamente", gracias a un "acuerdo con la oposición" que permitió "una tramitación más expedita", pero donde "lamentablemente nos vimos cruzados por un tema" polémico: el de Carabineros.

"Ha quedado despachado el Presupuesto de la Nación, aprobada ayer la recomendación de la comisión mixta en forma unánime en el Senado y en forma casi unánime en la Cámara, entonces hemos terminado el despacho del Presupuesto", dijo, resaltando que "la partida que está en disputa es de alrededor de 800 mil dólares en un Presupuesto de 73 mil 500 (millones de dólares)"; esto "para tener un orden de magnitud".

"Quedó una glosa sin monto"

"Carabineros tiene un Presupuesto mucho más amplio, pero, efectivamente, en materia de gastos reservados, en este momento hay una situación curiosa: como al final no se pudieron poner de acuerdo porque la Cámara estuvo por reponer los gastos reservados y el Senado estuvo por rechazarlos, al no haber acuerdo quedó una glosa –es decir, una parte pequeña del Presupuesto, un artículo- sin monto. Entonces dice: 'Habrá gastos reservados de Carabineros', pero no se establece el monto", explicó.

"La discrepancia está en lo siguiente: algunos en la oposición –no todos, porque al final fue una diferencia entre la Cámara y el Senado- quisieron plantear un mensaje dejando en cero los gastos reservados de Carabineros. Esto es complejo desde el punto de vista de las labores que ellos tienen en materia de seguridad", comentó.

"Cada rama de las Fuerzas Armadas (y de Orden) tiene gastos reservados y hay otras instituciones de la República que también tienen gastos reservados, y hay un proceso a través del cual Contraloría tiene que mirar los gastos que se rinden. En este caso, nosotros creemos que dejarlo en cero es un error. Creemos que no es la forma de arreglar el problema o los problemas que se quieren atacar y, segundo, hay una ley permanente –una Ley Orgánica Constitucional, una ley de quórum- que establece un monto mínimo de gastos reservados", señaló Larraín.

"Nuestra interpretación –nosotros en el Ejecutivo estamos convencidos- es que lo que corresponde es reponer el monto mínimo que establece la ley permanente, porque la Ley de Presupuesto no puede ir en contra de una ley permanente, modificando un gasto que está establecido en un mínimo. Estamos viendo en este momento cuál es la mejor instancia administrativa para que esto se haga: ello puede significar ir al Tribunal Constitucional, a Contraloría... No hemos definido todavía cuál es el camino, pero vamos a hacer el mejor camino de acuerdo a nuestra institucionalidad", dijo.

Proyecto de ley

Felipe Larraín señaló además que "el Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley para discutir los gastos reservados de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y otros gastos reservados" en el Congreso.

"La disposición del Gobierno a discutir este tema es total. Vamos a enviarlo y tenemos, además, fecha perentoria: éste era un compromiso que había tomado el Gobierno antes de la tramitación de la Ley de Presupuesto. Es decir, antes del 27 de diciembre tenemos un proyecto de ley para discutir, en detalle, el tema de gastos reservados: la transparencia, los montos, todos los temas, como corresponde a un debate democrático, que ¿se lleva a cabo dónde? En el Congreso de la República, con un proyecto que envía el Ejecutivo. Eso va a ocurrir y está comprometido", remató el jefe de la billetera fiscal.