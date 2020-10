Harboe exige explicaciones a Interior por aparente amedrentamiento policial a fiscal Chong

El senador Felipe Harboe (PPD) pidió en Cooperativa explicaciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, por el presunto amedrentamiento sufrido por la fiscal Ximena Chong, luego de liderar la investigación por el incidente en que un joven fue empujado al río Mapocho por un funcionario de Carabineros.

En conversación con Lo que Queda del Día, el ex subsecretario manifestó que Pérez debe explicar los hechos, ya que "el mando depende del ministerio del Interior y obviamente el general director tiene que dar explicaciones, pero a estas alturas se pasa dando explicaciones por hechos de sus subalternos. La pregunta es ¿qué pasa? No hay control interno, está enterado o no está enterado".

Para Harboe, "esto es extremadamente grave, creo que esta situación se está saliendo de control, es inaceptable que una fiscal que está desarrollando una labor investigativa esté sometida a amenazas, amedrentamientos e incluso a rondas policiales completamente injustificadas y sin fundamento".

"Lo que debería ocurrir es que el ministro del Interior mande a llamar al general director y le dice 'explíqueme que significa esto' y él tendrá que tener toda la información. Si no tiene toda la información quiere decir que no está en control de lo que está pasando internamente y eso es muy complicado", aseveró el parlamentario.

Harboe lamentó que "tenemos una situación de descontrol mayor y eso es muy delicado para el país (...) es el hecho más delicado que ha ocurrido en los últimos años, porque se está amedrentando con el objetivo de que no se investigue algo".

Junto a esto, el senador indicó que la permanencia de Rozas "no se sostiene (...) creo yo que el Gobierno debería mirar la situación para ver algún cambio".