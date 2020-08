Juzgado aplazó otra vez la preparación del juicio oral por Caso Huracán

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió postergar por cuarta vez la audiencia de preparación de juicio oral por el bullado caso Huracán" que involucra a 11 ex carabineros y el civil Álex Smith, alias "el profesor", presuntamente responsables de falsificar pruebas para inculpar a comuneros mapuche por actos de violencia en la Región de La Araucanía.

Tras varios aplazamientos, e incluso un adelantamiento ordenado por la Corte de Apelaciones de Temuco -del 28 de septiembre a hoy, 11 de agosto-, el tribunal de Garantía suspendió la audiencia de este martes y la reprogramó para el 11 de diciembre próximo.

TEMUCO:

La primera vez que se pospuso la preparación del juicio oral fue en marzo, luego en abril, cuando se postergó otra vez para mayo, mes en que se reagendó para la mencionada fecha de septiembre, pero fue adelantada para agosto por el tribunal de alzada; resoluciones enmarcadas principalmente en el marco de la pandemia de Covid-19.

En la causa están imputados el ex jefe de Inteligencia Policial, general Gonzalo Blu; los ex oficiales Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber y los ex uniformados Manuel Riquelme, Cristián Pérez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin Váquez, Marvin Marín y Héctor Olave, y un civil, el "profesor" Álex Smith.

"El profesor" Smith, de triste celebridad a raíz del caso Huracán y su aplicación "Antorcha".

Smith, que decía haber creado la aplicación "Antorcha" -supuestamente capaz de interceptar mensajes de WhatsApp- es el único civil imputado; y está acusado de haber falseado un título profesional.

Los delitos involucrados son asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático y denuncia calumniosa contra nueve comuneros mapuche, a quienes les implantaron mensajes falsos en sus teléfonos celulares.

Entre los acusados hay algunos que arriesgan penas de hasta 25 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado y obstrucción calificada y simple reiterada. Tal es el caso de los ex carabineros Gonzalo Blu y Patricio Marín.

Preliminarmente se espera que siete de los imputados accedan a un juicio abreviado y cuatro vayan a juicio oral.

En la audiencia de hoy, además, las defensas solicitaron que la Fiscalía Regional de Aysén entregue mayor documentación de la investigación liderada por Carlos Palma, persecutor jefe de dicha repartición.