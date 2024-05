Oposición valora que Presidente Boric hable de terrorismo por crimen de carabineros en Cañete

La oposición valoró que este jueves el Presidente Gabriel Boric afirmara que el crimen de los tres carabineros en Cañete tuvo una "connotación terrorista" y pidieron aunar esfuerzos para mejorar la agenda de seguridad en el Congreso.

"Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas; podemos discutir por qué (aplicar o no) la ley, es una discusión jurídica respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena, pero no le hago asco a la palabra", dijo hoy Boric en conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile.

Desde la DC, partido que no se declara ni del oficialismo ni de la oposición, la exministra Alejandra Krauss afirmó en El Primer Café de Cooperativa que "veo al Presidente de la República y al Gobierno en una posición tremendamente clara respecto del tema de seguridad. La relevancia de lograr esta agenda de seguridad que ha sido impulsada por la ministra Tohá ya por largos meses, por largos meses".

"A mí me ha parecido, en general, no respecto de todos los parlamentarios, una visión compartida entre las distintas fuerzas políticas en términos de la relevancia de sacar, en definitiva, leyes que el país requiere para enfrentar el tema de la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado", sostuvo.

Krauss apuntó a que esta agenda se debe sacar "con responsabilidad, pero también, y ese es el gran equilibrio que hoy día tienen los parlamentarios que lograr construir, con responsabilidad, con seriedad, técnicamente correctas, y además con la rapidez que el país ya les ha planteado por todos, por todos los medios al Ejecutivo y al Congreso también".

"No es tiempo de seguir en esta materia luchando por su ideología (...) o hablando a los nichos. Hoy día el país requiere respuestas oportunas y en ese sentido creo que el impulso y el compromiso del Ejecutivo ha sido claro", destacó.

"Esto no es del gobierno, no es de la derecha, no es de la izquierda", añadió la abogada que enfatizó en el rol complido hasta ahora por la ministra de Interior, Carolina Tohá.

"FANTASMAS Y COMPLEJOS"

El exdiputado de RN Luis Pardo, por su parte, dijo que "a mí me parece positivo que el Presidente se atreva, por ejemplo, a utilizar la palabra terrorismo referido a lo que pasó con el asesinato de estos tres carabineros. Estoy de acuerdo con Alejandra, que hay un cierto consenso de que es necesario avanzar generosamente en la agenda de seguridad, digamos, para superar los problemas que tenemos".

"Pero -agregó- tengo la impresión de que los fantasmas y los complejos, que impidieron que todas estas leyes vieran la luz hace años atrás y que nos habrían tenido hoy día en otras circunstancias, siguen presentes".

Pardo criticó que en la época del estallido social, el Frente Amplio "incluido el Presidente Boric, no condenaron ni rechazaron con la energía requerida y tanto así que lo primero que hace cuando llega al poder es indultar precisamente a los violentos".

"Y yo creo que eso sí tiene que ver con lo que está pasando porque tenemos policías que hoy día han recuperado la confianza ciudadana después de haber sufrido unos ataques bestiales", remarcó en El Primer Café.

"NUEVA VERSIÓN DEL PRESIDENTE"

Desde la UDI, el diputado Cristián Labbé aseguró que ha vista cambios evidentes en el Gobierno desde que asumió hasta ahora en materia de seguridad, aunque repasó la postura del progresismo y la izquierda en la época del estallido social.

En conversación con El Primer Café, el parlamentario indicó que "lo que hemos visto hoy día pareciera ser que una versión nueva del Presidente Gabriel Boric, donde claramente, por ejemplo, hace alusión al tema del perro matapaco, donde efectivamente pareciera ser que él nunca hizo alusión o nunca utilizó una polera o un merchandising del perro matapaco, pero sí gente de su gabinete".

"Esta versión nueva del presidente -dijo- a mí no me molesta, creo que está en la línea de lo que Chile necesita, pero también es importante aclarar que hace dos años y fracción hacia atrás, el presidente Gabriel Boric las señales que daba eran totalmente equívoca y totalmente contrario a las señales que hoy día está dando".

"¿Cuál va a ser la versión de unos meses más del Presidente? me gustaría saberlo", puntualizó.