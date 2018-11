"Pacogate": Ex general director y ex contralor declaran ante fiscal

El ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, el ex contralor Ramiro Mendoza y la destituida subcontralora Dorothy Pérez declaran este miércoles en el marco de la investigación por el fraude al interior de Carabineros.

El fiscal Eugenio Campos lidera las diligencias en las dependencias del OS7 de Carabineros, en la comuna de Providencia.

También se tomará declaración a la ex subcontralora Patricia Arriagada, el ex jefe de gabinete de Mendoza, José Ramón Correa, y el ex jefe de la Unidad de Atención Ciudadana Osvaldo García Yercovic.

La diligencia tiene relación con la desaparición del sumario administrativo que se ordenó en 2010 al interior de la Contraloría respecto a los hechos irregulares detectados en el Departamento Tercero de Carabineros y que, según los antecedentes, Mendoza ordenó anular ese sumario.